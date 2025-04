Sala Consilina, Angelica “continua a vivere”: donati gli organi della 21enne deceduta dopo l’incidente di Pasqua

Un grande dolore ha travolto ieri Il Vallo di Diano: la 21enne Angelica Gargano, è deceduta all’ospedale di Salerno dopo tre giorni di agonia. Le ferite riportate nel tragico incidente stradale avvenuto la mattina di Pasqua in località Fonti di Sala Consilina sono risultate purtroppo fatali.

La ricostruzione dell’incidente

Angelica stava andando a lavoro quando, per cause ancora da accertare, la sua auto è finita prima contro il muro di un’abitazione, poi in un fossato laterale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina, la Polizia Municipale di Sala Consilina e i Carabinieri della locale Compagnia ai quali spetta ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dopo le prime cure, la giovane era stata trasferita d’urgenza in eliambulanza all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove è rimasta ricoverata in terapia intensiva. Nonostante gli sforzi dei medici, i gravi traumi da schiacciamento non le hanno lasciato scampo.

Un grande gesto d’amore e altruismo

Ma dal dolore più straziante è nato un gesto di profondo amore e altruismo: nella mattinata di oggi è stato effettuato il prelievo degli organi. Il cuore, i reni e il fegato di Angelica sono stati donati. Proprio il fegato sarà trapiantato su un bambino, offrendo una nuova possibilità di vita. Un atto di straordinaria generosità, che trasforma una tragedia in speranza per altre famiglie. Il cuore di Angelica continuerà a battere, i suoi organi daranno vita, e il suo ricordo resterà incancellabile in chi ha avuto il privilegio di conoscerla.

Cordoglio nella comunità

La comunità di Sala Consilina è sgomenta. A distanza di poche settimane dalla tragica morte del 21enne Massimo Nonato, vittima di un altro incidente stradale a San Pietro al Tanagro, il territorio si ritrova nuovamente a piangere una delle sue giovani promesse. In una nota ufficiale, l’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere il proprio dolore: «Ci stringiamo con sincera partecipazione al dolore dei genitori, dei familiari e di tutti coloro che hanno amato Angelica, in questo momento di grande tristezza e sgomento.

A nome dell’intera cittadinanza, l’Amministrazione Comunale si unisce al lutto e partecipa con affetto al ricordo di una giovane figlia della nostra terra».