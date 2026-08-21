Sala Consilina: al via la prima Festa della Montagna a Montevergine

Sarà un fine settimana all’insegna della tradizione e dei sapori del territorio quello in programma venerdì 21 e sabato 22 agosto 2026 presso il Santuario di Montevergine a Sala Consilina, in occasione della 1ª Festa della Montagna, organizzata dalla Parrocchia “Santo Stefano”.

Due serate pensate per vivere insieme uno dei luoghi più suggestivi della città.

Il programma delle celebrazioni e dei festeggiamenti

Il programma prenderà il via venerdì 21 agosto: alle ore 20:00 sarà celebrata la Santa Messa al Santuario, seguita alle ore 21:00 dalla benedizione della statua del Sacro Cuore. Alle ore 21:15 inizieranno i festeggiamenti.

La festa proseguirà sabato 22 agosto, con la celebrazione della Santa Messa alle ore 20:00, che precederà l’inizio dei festeggiamenti previsto per le ore 21:00.

Gastronomia locale e finalità solidali

Spazio anche alla gastronomia, con un menù salese pensato per valorizzare alcuni dei sapori tipici della tradizione locale.

Un appuntamento che avrà anche un importante valore solidale: il ricavato della Festa della Montagna sarà interamente devoluto al Santuario di Montevergine e alla Cappella della Madonna “ri lu ciumbo”, contribuendo così alla cura e alla valorizzazione dei due luoghi di culto.

Come raggiungere il Santuario di Montevergine

Per raggiungere il Santuario è previsto un itinerario con partenza da Piazza Umberto I: si proseguirà fino alla chiesa di Sant’Eustachio, seguendo il percorso opportunamente segnalato.

La Festa della Montagna rappresenta una nuova occasione per riscoprire e vivere il territorio, incontrarsi e trascorrere due serate in compagnia, tra fede, tradizioni gastronomiche e il suggestivo scenario del Santuario di Montevergine.