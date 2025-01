Sala Consilina, 2 ex studenti dell’istituto “Cicerone” tra i docenti più giovani d’Italia

Due ex studenti dell’istituto d’istruzione superiore “M.T. Cicerone” di Sala Consilina, di soli 19 anni, tra i docenti più giovani d’Italia.

Si tratta Jacopo Prospero Petrizzo e Angelo Scorziello, diplomati nell’anno scolastico 2022/23 presso l’indirizzo ITIS Informatica e Telecomunicazioni dell’Istituto Marco Tullio Cicerone. Neo-immessi in ruolo, Jacopo e Angelo prestano servizio come docenti ITP, insegnante tecnico pratico, in due istituti tecnici della provincia di Torino, rappresentando un esempio tangibile di determinazione e passione per l’insegnamento. Dopo aver brillantemente superato il Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dimostrano che, con impegno e dedizione, è possibile realizzare i propri sogni.

Un esempio per le nuove generazioni

La loro giovinezza costituisce un valore aggiunto per le scuole in cui lavorano, e gli studenti li hanno accolti con entusiasmo, poiché riescono a interagire con loro su un piano di parità. Questo approccio ha contribuito a creare un ambiente di apprendimento stimolante e inclusivo. La storia di Jacopo e Angelo è un esempio per tutti i giovani che aspirano a una carriera nell’insegnamento e rappresenta un motivo di orgoglio per l’IIS Marco Tullio Cicerone.

“Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica e da tutto il personale docente e non dell’istituto di Sala Consilina, che augurano ai loro ex studenti un “futuro ricco di successi”