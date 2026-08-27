Sagra della Nocciola 2026 a Giffoni Valle Piana: programma, date e novità

Il borgo di Giffoni Valle Piana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del panorama enogastronomico campano. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre 2026 prenderà il via la terza edizione della Sagra della Nocciola, ospitata nella suggestiva cornice dell’Aia della Baronessa, situata nella frazione di Vassi. L’iniziativa costituisce il fulcro delle attività di valorizzazione del territorio curate dall’Aps Provassi. L’associazione di promozione sociale, attiva da circa tre anni, è costantemente impegnata nella promozione turistica e nell’organizzazione di eventi locali e trasferte culturali in ambito regionale ed extraregionale, dai Quartieri Spagnoli di Napoli fino alla Notte della Taranta a Melpignano.

Il menu enogastronomico e le novità dell’edizione 2026

Al centro dell’offerta culinaria dell’evento ci sarà la nocciola locale, impiegata come ingrediente base per la realizzazione di primi piatti, secondi, dolci, gelati e pizze. Per rispondere alle esigenze di tutti i visitatori, il percorso del gusto comprenderà anche pietanze prive di frutta a guscio, zuppe della tradizione, il classico caciocavallo impiccato e una selezione di vini locali.

Tra le principali innovazioni introdotte quest’anno figurano alcune dimostrazioni artigianali dal vivo e una spiccata attenzione all’inclusività alimentare:

Lavorazioni dal vivo del pane: dimostrazioni pratiche a cura del fornaio con la produzione di pane casereccio;

dimostrazioni pratiche a cura del fornaio con la produzione di pane casereccio; Laboratorio lattiero-caseario: preparazione al momento della cagliata di cacioricotta;

preparazione al momento della cagliata di cacioricotta; Linea gluten free: un’intera area gastronomica riservata all’offerta di piatti privi di glutine.

Spettacoli, intrattenimento e attività per famiglie

Il programma collaterale, curato da un gruppo di lavoro che annovera tra i responsabili anche Filippo Mele, prevede quattro serate di musica e intrattenimento destinate a un pubblico trasversale. Nella giornata conclusiva di domenica 13 settembre l’apertura degli stand gastronomici sarà anticipata anche a pranzo, garantendo inoltre uno spazio dedicato alle attività ricreative per i più piccoli.

Viabilità e gestione dei servizi navetta

Onde garantire un afflusso ordinato e limitare l’impatto del traffico nel centro abitato della frazione Vassi, l’organizzazione ha predisposto un piano specifico per la sosta e la mobilità. L’associazione, presieduta da Carmine Buonanno, ha allestito un’area parcheggio situata a circa 800 metri dal luogo della manifestazione, collegata all’area dell’evento tramite un servizio di navetta continuo per l’intera durata della festa.