Sacco, nasce un comitato per costruire la Pro Loco

Alcuni cittadini di Sacco hanno espresso, tramite una lettera aperta pubblicata anche sui canali istituzionali dell’ente comunale, la volontà di costituire la Pro Loco e pertanto hanno dato vita ad un vero e proprio comitato promotore.

Pro Loco Sacco, la parola ai cittadini

“Dopo aver sperimentato sul campo che è possibile costruire, anche a Sacco, delle iniziative per valorizzare il patrimonio materiale ed immateriale del nostro paese, si è costituito il Comitato Promotore con l’obiettivo di rendere continuativo e strutturato lo sforzo di contrastare in maniera incisiva i processi negativi in atto nel territorio” si legge nella lettera diffusa dal gruppo di residenti.

La mission

Lo scopo del Comitato è, dunque, quello di mettere insieme le energie delle persone di buona volontà per raggiungere risultati concreti e duraturi attraverso la costituzione della Pro Loco così da unire e coinvolgere, senza rischiare di escludere nessuno, tutti coloro che vogliono offrire il loro contributo anche nell’organizzazione delle varie iniziative che si svolgeranno sul territorio.

Tutti i cittadini che intendono far parte dell’importante organismo associativo e partecipativo sono stati invitati a manifestare la propria volontà di adesione rivolgendosi ad uno dei membri del Comitato Promotore composto da Rachele Corbo, Emilia D’Andrea, Angela Di Candia e Donato Nicola Rizzo.