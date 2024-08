Sacco, messa in sicurezza del costone roccioso a monte del centro abitato: C’è l’atto di indirizzo

L’amministrazione comunale di Sacco, guidata dal sindaco Franco Latempa, ha dato mandato all’Ufficio Tecnico Comunale di predisporre gli atti progettuali necessari alla messa in sicurezza del costone roccioso che si trova a monte del centro abitato del comune. L’atto di indirizzo si è reso necessario dopo aver valutato che il comune di Sacco potrebbe essere esposto al rischio di frane dovute alla caduta di massi.

Rischio idrogeologico

Il territorio sacchese, infatti, viste la sua posizione geografica, è un territorio vulnerabile ed esposto al rischio idrogeologico, in particolare per quanto riguarda proprio il costone roccioso che sovrasta sia il centro urbano che la strada provinciale di collegamento con il Vallo di Diano, pertanto la prevenzione è d’obbligo per contrastare fenomeni che potrebbero essere pericolosi per la pubblica e privata incolumità. Già in passato il costone roccioso a monte dell’abitato era stato oggetto di attenzione da parte dell’ente e, proprio ai fini di prevenire situazioni pericolose e di dissesto, vi erano stati effettuati dei piccoli interventi necessari per mitigare i fenomeni franosi.

Tuttavia tali interventi sono risultati insufficienti in quanto non garantiscono una mitigazione dei possibili fenomeni pericolosi per l’intero abitato. “Riteniamo opportuno fornire apposito atto di indirizzo all’Area Tecnica al fine di predisporre un progetto di fattibilità tecnico-economico, anche con l’apporto di figure specialsitiche, ove necessarie, per la messa in sicurezza del costone roccioso” si legge nell’apposita delibera di giunta.