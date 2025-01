Ryanair conferma il collegamento diretto tra l’aeroporto di Charleroi e Salerno

L’annuncio è ufficiale: Ryanair ha confermato l’attivazione di una nuova tratta che collegherà direttamente l’aeroporto di Charleroi (Bruxelles) con lo scalo salernitano di Pontecagnano.

Quattro nuove rotte per l’estate

A partire dalla prossima estate, Ryanair offrirà quattro nuove rotte dal Belgio verso diverse destinazioni, tra cui Salerno, Roma Fiumicino, Katowice e Nea Anchialos.

Il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, ha espresso grande soddisfazione per l’annuncio delle nuove rotte, sottolineando l’importanza di questa iniziativa per lo sviluppo del turismo e dell’economia locale.

Investimenti green e impegno per la sostenibilità

Nonostante le difficoltà legate alle tasse aeroportuali, Ryanair ha confermato il suo impegno per la sostenibilità ambientale.

La compagnia ha annunciato investimenti per 35 miliardi di dollari in nuovi aeromobili, che consentiranno di ridurre le emissioni di carburante e di CO2 fino al 40% per posto e di abbassare il rumore del 50% per posto.