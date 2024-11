Rutino si prepara ad accogliere la Fanfara dei Bersaglieri “Nulli Secundus” di Roma Capitale

In occasione della celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate svoltasi, come ogni anno, il 4 novembre, il comune di Rutino si prepara ad accogliere, sabato 9 novembre, la Fanfara dei Bersaglieri “Nulli secundus” di Roma Capitale.

Il programma

Un momento atteso da tutti i cittadini del borgo cilentano e dai paesi limitrofi. La giornata avrà inizio alle ore 9:30 con il raduno sul sagrato della Chiesa di San Michele, alle 9.45 la Celebrazione della Santa Messa, a seguire, alle 10:45 il corteo verso il Monumento dei Caduti e alle 11:00 la deposizione della Corona al Monumento e Onore ai Caduti. Si proseguirà con un bel momento di riflessione con le poesie e i canti degli studenti alle 11.15 e alle 11:30 i saluti istituzionali con l’intervento del primo cittadino, Giuseppe Rotolo.

La Fanfara dei Bersaglieri di Roma Capitale

Grande attesa per il concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Roma Capitale che si terrà a partire dalle 11.40 nella Piazza principale del paese.

La Fanfara dei Bersaglieri di Roma Capitale, è stata fondata nel 1958 e rappresenta un simbolo di eccellenza musicale e di tradizione militare. Sotto la guida storica del Maestro Franco Oppedisano, il gruppo ha raggiunto successi notevoli grazie a esibizioni apprezzate per la qualità musicale e la precisione formale. La Fanfara ha saputo mantenere inalterato, negli anni, un elevato standard professionale sia nell’esecuzione dei tradizionali brani bersagliereschi sia nelle interpretazioni più melodiche. I loro impegni spaziano dal territorio nazionale a quello internazionale, con esibizioni che valorizzano alcuni dei luoghi più suggestivi di Roma, come Piazza del Campidoglio, il cortile museale di Porta Pia, Piazza Navona, la Fontana di Trevi e il Gianicolo. La Fanfara partecipa regolarmente ai raduni nazionali e interviene in numerose cerimonie, civili e militari, nonché in manifestazioni sportive.

Il motto della Fanfara, “Nulli Secundus” (“Secondi a nessuno”), richiama quello del 2º Reggimento Bersaglieri, storicamente di stanza nella caserma La Marmora a Trastevere, oggi sede della Fanfara.

Foto copertina: www.assobersaglieri.it