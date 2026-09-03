Rutino, scuola climatizzata: il caldo in classe non fa paura

Mentre in provincia di Salerno e nell’intera Regione Campania si accende il dibattito su un eventuale rinvio dell’anno scolastico a causa delle temperature torride, il comune cilentano di Rutino si muove in controtendenza. Nessun ritardo e nessuna polemica legata all’afa: a settembre le porte del nuovo istituto scolastico, inaugurato a dicembre 2025, si apriranno regolarmente per accogliere gli studenti in aule moderne e dotate di impianti di climatizzazione.

La petizione da Agropoli e il problema delle strutture obsolete

Negli ultimi giorni il tema dell’edilizia scolastica è tornato al centro della cronaca locale. Una petizione lanciata su Change.org da una docente di Agropoli – e ripresa dall’agenzia ANSA – ha chiesto formale rinvio dell’inizio delle lezioni al 1° ottobre, denunciando l’invivibilità di plessi vecchi e privi di ventilazione. Sebbene la Regione Campania abbia già confermato che il calendario scolastico non subirà variazioni, le criticità strutturali legate al caldo in classe restano evidenti per dirigenti ed educatori del territorio.

Il caso Rutino: l’infrastruttura all’avanguardia che supera l’emergenza

Rutino rappresenta una felice eccezione a questa emergenza. Grazie a una programmazione lungimirante, il borgo salernitano mette a disposizione un plesso scolastico all’avanguardia che garantisce elevati standard di sicurezza e un idoneo comfort termico. La presenza di aule climatizzate consentirà ad alunni e corpo docente di avviare l’anno didattico in un ambiente fresco e salutare, dimostrando come l’investimento tempestivo nelle infrastrutture sia la risposta definitiva ai disagi del cambio climatico.