Rutino: cade con il parapendio, paura per un giovane

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Rutino. Un giovane originario dell’avellinese è caduto con il suo parapendio rischiando di schiantarsi al suolo.

L’incidente

Sembrerebbe che il giovane sia partito dall’area di lancio sita in prossimità della chiesa della Madonna del Granato, a Capaccio Paestum. Si sarebbe diretto verso le aree del Cilento interno quando, in prossimità del comune collinare, qualcosa sarebbe andato storto. Il giovane è infatti caduto o forse, a causa di una manovra sbagliata, è rimasto intrappolato con il mezzo tra gli alberi. Ciò ha evitato che precipitasse.

Immediatamente è scattato l’allarme: sul posto alcuni residenti conoscitori della zona insieme ai vigili del fuoco. I caschi rossi sono dovuti intervenire anche con un elicottero per individuare la zona dell’incidente e garantire i soccorsi. Lo sfortunato pilota è stato liberato non senza fatica e affidato alle cure dei sanitari. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

Esattamente un anno fa un episodio simile si era registrato a Capaccio Paestum dove un 43enne, lanciatosi dall’area della Madonna del Granato, era caduto procurandosi diverse ferite.