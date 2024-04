Capaccio Paestum: parapendio precipita, 43enne in ospedale

Un parapendio si è schiantato al suolo a Capaccio Paestum. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, 6 aprile 2024. L’episodio a monte della Madonna del Granato, tradizionale rampa di lancio per gli amanti del volo.

L’incidente

Il 43enne di Agropoli, appassionato ed esperto di parapendio, attività che svolge periodicamente, potrebbe aver perso il controllo del velivolo in fase di partenza finendo a terra dopo alcuni metri.

I soccorsi

Immediati i soccorsi da parte di altri sportivi presenti nella zona. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 che ha immobilizzato il ferito e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale “Ruggi” di Salerno. Per fortuna non è in pericolo di vita ma ha riportato fratture e contusioni.

Purtroppo già in passato si sono registrati incidenti simili in zona.