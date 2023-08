‘Rumore BIM Festival 2023’ un contest per la valorizzazione e promozione dello scenario artistico italiano

Al via la seconda edizione di “Rumore BIM Festival”, un innovativo contest, unico nel suo genere, dedicato

alla valorizzazione e alla promozione dei nuovi protagonisti dello scenario artistico italiano dei prossimi anni che in sei mesi è riuscito ad organizzare in tutta Italia:

oltre n.100 tappe

n. 2532 iscrizioni

n. 1100 partecipanti alle semifinali tenute in tutto il Paese

n. 700 finalisti in occasione della fase finale di Bellaria Igea Marina. “Rumore Bim festival 2023” prevede , con la tappa del prossimo 28 agosto ad Agropoli, di offrire una possibilità a tutti gli aspiranti artisti che vogliano cimentarsi nel mondo artistico e dello spettacolo attraverso un canale di formazione di alto valore.

Un evento alla memoria di Raffaella Carrà

L’evento è dedicato alla indimenticabile Raffaella Carrà, l’artista che meglio di ogni altra ha saputo esprimere nella sua carriera le doti necessarie per entrare nel cuore del grande pubblico italiano e internazionale, donna molto legata a Bellaria Igea Marina, il luogo nel cuore della Romagna dove tutto questo prende vita.

Il contest è aperto ad artisti che abbiano un’età superiore a 6 anni che esprimono il loro talento nelle principali discipline dello spettacolo (canto, ballo/danza, musica/arti varie) e prevede una serie di selezioni puntualmente accompagnate da programmi e momenti di formazione, laboratorio e sperimentazione che costituiscono il vero grande valore aggiunto di questa iniziativa.

L’idea consiste nel promuovere, in collaborazione con LA FONDAZIONE VERDE BLU e il COMUNE DI BELLARIA, con scuole/atenei di alta formazione, con coach scelti fra i migliori professionisti del mondo artistico e non solo (cantanti, musicisti, attori, arrangiatori, discografici, produttori, ballerini e coreografi, direttori d’orchestra, registi, autori, giornalisti, speaker radiofonici, deejay, ecc.), progetti formativi e didattici su due diversi fronti: ARTISTICO e PROFESSIONALE.

ARTISTICO – Corsi, seminari, workshop ecc. relativi al miglioramento delle tecniche delle varie discipline artistiche

contemplate, strumentali e sceniche al fine di accrescimento della cultura artistica.

PROFESSIONALE – Corsi, seminari, workshop ecc. relativi alle professioni che hanno come oggetto lo spettacolo contemporaneo (discografia, produzione, promozione, recitazione, regia, danza, ecc.).

Condizioni per partecipare

‘Rumore BIM Festival’ si svolgerà su tutto il territorio nazionale e internazionale non senza essere rappresentato in un evento, mostrato in anteprima, a favore del grande pubblico e della stampa nazionale. La durata dell’intero ciclo di selezioni, corsi, formazione e spettacoli sarà di circa 8 mesi e si svilupperà attraverso una serie di attività scandite da vari step.

Ad Agropoli le selezioni si svolgeranno lunedì 28 agosto ore 18.00 in via madonna del Carmine 2A presso la sede della palestra della Dirty Dancing School.

La partecipazione alla fase delle audizioni sarà assolutamente gratuita.

‘Rumore BIM Festival’ è organizzato da Anteros Produzioni nella persona di Nazzareno Nazziconi in collaborazione con la Fondazione Verdeblu, patrocinata dal Comune di Bellaria Igea Marina, con la direzione artistica di Roberto Vecchi e con la partecipazione del manager Maurizio Martellini.

Per ulteriori informazioni clicca qui.