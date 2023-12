Rubato l’albero di Natale installato davanti al negozio di giocattoli. Accade a Eboli

Continua l’ondata di furti ad Eboli e nemmeno i commercianti sono esenti da atti delinquenziali. E’ di oggi la notizia del furto di una luminaria a forma di albero di Natale posta all’ingresso del negozio “Modellismo & Giocattoli” ubicato in pieno centro cittadino, in una arteria principale del frequentatissimo viale Amendola.

Rabbia e indignazione ad Eboli

Un episodio che ha lasciato sgomenti i titolari dell’accorsato negozio di giocattoli, Elvira e Stefano, e che ha indignato anche tanti ebolitani che qui, soprattutto nei giorni di festa, sono soliti andare a comprare giochi e oggettistica varia per i più piccoli.

“Modellismo & Giocattoli” è, inoltre, il negozio per eccellenza in materia di raccolte di beneficenza per i bambini meno fortunati e, ultima in ordine di tempo, è proprio la campagna di sensibilizzazione avviata da qualche giorno in collaborazione con lacune associazioni cittadine e in vista del Natale 2023.

“Che non si dica che i commercianti ebolitani non illuminano le proprie attività commerciali – scrive Elvira Cicinati, sul suo profilo social -. Si, perché prima ho fatto mettere un orso stupendo ma, qualcuno ha lamentato la mancanza del passaggio pedonale e, poiché ero in torto, ho provveduto a cambiare l’illuminazione. Stanotte, invece, qualche ” brava persona” ha pensato bene di “prelevare” l’albero centrale. Sono senza parole. Il prossimo anno ci riprovo?

Boh!”

Lo sdegno che diventa sconforto e una città che non si sente proprio più sicura.