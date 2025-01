Rubati circa 1km di cavi elettrici sulla SP442 “Isca-Pantanelle” nel comune di Caggiano

Circa 1 km di cavi elettrici sono stati rubati da ignoti sulla strada provinciale 442 “Isca-Pantanelli” nel territorio del Comune di Caggiano. A fare l’amara scoperta alcuni tecnici, i quali si sono resi conto del furto dei cavi elettrici.

Il colpo

I ladri sono riusciti ad aprire un tombino di ispezione e a tranciare un cavo di rame per poi rubarlo.

I tecnici si erano recati sul posto per cercare di risolvere la problematica che attanaglia la strada provinciale, in particolar modo le gallerie presenti sull’arteria, spesso poco illuminate o addirittura in alcuni casi privi di luce.

Arrivati sul posto hanno scoperto, che in realtà, il mancato funzionamento dell’illuminazione non era causato da un guasto ma bensì dal furto messo in atto probabilmente alcuni giorni prima. Quanto accaduto è stato denunciato alla locale stazione dei Carabinieri.