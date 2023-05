Rubano prodotti alimentari in un supermercato e li occultano in un passeggino: obbligo di dimora nel Comune di residenza

Il furto è uno dei reati più comuni in Italia e, spesso, i ladri cercano di mettere le mani sulla merce nei supermercati. I Carabinieri della Stazione di Fisciano hanno effettuato un’operazione esemplare, che ha portato all’arresto di due sospettati per furto aggravato in concorso

L’operazione dei Carabinieri

Nel caso specifico, si tratta di un uomo e una donna, di nazionalità rumena, rispettivamente di 31 e 30 anni, che avevano rubato alimenti dal supermercato di Fisciano per un valore di circa 300 euro.

La ricostruzione

I fatti risalgono al mese di gennaio di quest’anno, quando i due sospettati avrebbero agito insieme, sottraendo numerosi prodotti alimentari dalle scaffalature del supermercato e nascondendoli all’interno di una tasca del passeggino di un bambino al seguito. Le indagini sono state condotte con grande professionalità dai Carabinieri, che sono riusciti a ricostruire l’episodio e ad identificare i colpevoli del furto.

Misura cautelare di obbligo di dimora nel Comune di residenza

L’azione delle forze dell’ordine non si è fermata qui. Infatti, su richiesta della procura, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza per i due sospettati. Questo significa che i rumeni non potranno lasciare il proprio comune di residenza senza una specifica autorizzazione e dovranno risiedere in quella zona fino alla conclusione del processo.

Un’operazione in sinergia con i Carabinieri di Castellammare di Stabia

Questa azione dei Carabinieri dimostra ancora una volta l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro il crimine e nella tutela dei diritti dei cittadini. Inoltre, grazie alla collaborazione dei militari della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia, è stato possibile individuare i sospettati e arrestarli. Si tratta di un esempio concreto di come la cooperazione tra le forze dell’ordine sia fondamentale per prevenire e reprimere i reati.