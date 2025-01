Rotary Club Eboli organizza un convegno “Minori sempre più connessi, adulti sempre più consapevoli?”

Il Rotary Club di Eboli, da sempre attento alle problematiche sociali e alle sfide culturali del nostro tempo, promuove un incontro di grande attualità dedicato all’uso della tecnologia da parte dei minori e al ruolo degli adulti nel guidarli verso un utilizzo consapevole e responsabile.

L’evento

L’evento, dal titolo “Minori sempre più connessi, adulti sempre più consapevoli?”, si terrà il 6 febbraio 2025, alle ore 18:00, presso l’auditorium della Chiesa San Bartolomeo Apostolo di Eboli, e vedrà la partecipazione di esperti del settore, giuristi e professionisti dell’ambito psicologico e medico.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la Camera per i Minori di Salerno, il LaPEC (Laboratorio Permanente Esame e Controesame e Giusto Processo di Ettore Randazzo) e l’associazione Syncronia, con il patrocinio del Comune di Eboli. La serata sarà aperta dal Presidente del Rotary Club di Eboli, Dott. Vincenzo Panico, e vedrà la presenza del Sindaco di Eboli, Mario Conte.

A moderare l’incontro sarà l’Avv.ta Laura Landi, Presidente della Camera per i Minori di Salerno.

Tra i relatori interverranno: l’avv. Michela Masullo, responsabile e referente del progetto, che approfondirà i riferimenti giuridici utili a una gestione consapevole della responsabilità genitoriale, ponendo le basi per la sottoscrizione di un patto digitale di comunità, la dott.ssa Dominique D’Ambrosi, psicoterapeuta, che analizzerà le sfide psicologiche dell’era digitale, con particolare attenzione all’impatto dell’iperconnessione sulla crescita dei ragazzi, la dott.ssa Maria Chiara Rocco, pediatra, che illustrerà rischi e benefici dell’esposizione precoce ai dispositivi digitali, la dott.ssa Lucia Palmieri, nutrizionista, che evidenzierà il legame tra nutrizione e tecnologia, sottolineando come lo stile di vita digitale influenzi l’alimentazione dei più giovani, l’Avv. Rossana Bello, che porterà esempi concreti di provvedimenti giudiziari e casi pratici legati alle tematiche trattate.

L’obiettivo dell’incontro è quello di promuovere un dibattito costruttivo sull’utilizzo consapevole della tecnologia, evitando demonizzazioni ma, al contempo, sottolineando l’importanza di un’educazione digitale che metta al centro il benessere psicofisico dei minori.

Il patto digitale di comunità che si intende promuovere vuole essere un punto di riferimento per famiglie, istituzioni e professionisti, affinché l’uso degli strumenti tecnologici sia regolato con responsabilità e consapevolezza, senza sostituire l’esperienza umana e sensoriale nella crescita delle nuove generazioni.

Un incontro fondamentale per affrontare una delle sfide più complesse e attuali della nostra società, con il contributo di esperti e istituzioni impegnati a costruire un futuro digitale più equilibrato e inclusivo.