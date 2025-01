Roscigno viaggia veloce con la fibra ottica. Il sindaco Palmieri: «Un grande passo avanti»

Un grande passo avanti per il Comune di Roscigno; già operativa la fibra ottica destinata ad offrire connettività ultra veloce a tutti i cittadini.

Entusiasta il primo cittadino Pino Palmieri: «Avere la fibra ottica a casa è un grande passo avanti, soprattutto in un luogo come Roscigno, che magari sembrava distante da queste innovazioni. Ora potrò godermi una connessione stabile e veloce, ideale per streaming, lavoro da remoto, gaming o semplicemente per navigare senza interruzioni. È bello vedere come la tecnologia stia raggiungendo sempre più persone, ovunque si trovino!».

I vantaggi per i cittadini

I cittadini potranno ora contattare le società di telefonia per sottoscrivere i contratti di linea internet veloce. La fibra ottica permetterà ai residenti di usufruire di un accesso alla rete internet alla stessa velocità delle grandi aree metropolitane.

L’infrastruttura comporterà grandi vantaggi per cittadini ed imprese, perché si tratta di tecnologie di rete che permettono di offrire connettività da 30 MBit/s fino a oltre 1 GBit/s. Sarà dunque possibile navigare ad una velocità di connessione molto elevata, con considerevole miglioramento di tutti i sistemi e le reti di comunicazione. Insomma la fibra ottica diventa la soluzione ideale per chi ha bisogno di una connessione internet veloce.