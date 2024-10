Roscigno: tre giornate dedicate alla commemorazione dei Caduti, ecco il programma

Una serie di momenti in ricordo di coloro i quali ci hanno preceduto, dedicati alle loro storie ed alle nostre memorie. Il Comune di Roscigno commemora i suoi Caduti in tre giornate che si preannunciano piene di intense emozioni.

Il programma

Si inizia sabato 2 novembre con la Santa Messa al Cimitero in programma alle 11:30, mentre alle 12:30 verrà deposta una corona in occasione del 70°anniversario dell’inaugurazione del cimitero. Alle 16, la benedizione del cimitero di Roscigno Vecchia. La cultura sarà protagonista domenica 3 novembre. Per la serie “Incontro con l’autore”, Giuseppe Autuori presenterà e discuterà del suo libro “Breve storia di Pepe Domenicantonio – Un contadino eroe”.

Lunedì 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, alle 11:30 si terrà la Santa Messa in Piazza Don Aniello Palmieri. A seguire, alle 12:30, deposizione della corona ai Caduti della Grande Guerra davanti al monumento di Piazza Silvio Resciniti, nei pressi della Casa Comunale.