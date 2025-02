Roscigno, punta a potenziare il servizio di polizia municipale

Il Comune di Roscigno, guidato dal sindaco Pino Palmieri, punta a potenziare il servizio di polizia municipale sul territorio comunale in modo da garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

L’iniziativa

La richiesta è arrivata dal Maresciallo Ordinario Mirabella Francesco, in servizio in regime di scavalco di eccedenza presso l’ente comunale. La proposta per l’anno 2025 riguarda un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati ad accertare le violazioni al Codice della Strada e per le attività di sicurezza urbana e di prevenzione dei reati ambientali.

Nel dettaglio si richiede, in particolare, la nomina di un ausiliare del traffico con emolumenti a titolo di rimborso spese ricavati dai proventi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi di legge. Il Comune ha deciso di assecondare la richiesta tenuto conto, altresì, della recente novella che ha interessato il Codice della Strada.