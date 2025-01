Roscigno potenzia le politiche sociali: ecco i pacchi alimentari per famiglie in difficoltà

L’amministrazione comunale di Roscigno ha deciso di rafforzare le sue politiche sociali aderendo al Fondo per la Povertà, l’Inclusione e la Lotta alla Povertà. Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie in difficoltà economica, fornendo aiuti concreti per migliorare le loro condizioni di vita.

L’iniziativa

Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha annunciato con orgoglio il lancio di un nuovo programma di distribuzione di pacchi alimentari destinati a chi vive situazioni di disagio. “Distribuiremo pacchi alimentari a chi vive situazioni di disagio economico e sociale, per offrire un aiuto concreto e solidale a chi ne ha più bisogno”, ha dichiarato Palmieri, sottolineando l’importanza di una comunità solidale e inclusiva.

Il progetto nasce con l’obiettivo di fornire supporto immediato ed alleviare le difficoltà quotidiane di chi è più vulnerabile, specialmente in un periodo in cui le conseguenze economiche della pandemia continuano a farsi sentire. La distribuzione dei pacchi alimentari rappresenta un gesto tangibile di vicinanza e solidarietà verso i cittadini in difficoltà.

Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche sociali, che l’amministrazione intende continuare a sviluppare per garantire una rete di protezione sociale efficace e inclusiva. Con l’adesione al Fondo per la Povertà, Roscigno punta ad offrire nuove opportunità di inclusione ed a combattere il disagio economico con azioni mirate e concrete.