Roscigno, l’emozionante storia di Koulibaly, arrivato da migrante come minore non accompagnato: “Sogno un futuro qui”

E’ giovane e pieno di sogni, Koulibaly Noumouke, accolto nel progetto SAI di Roscigno poco meno di un anno fa e dopo essere arrivato in Italia da minore non accompagnato. Le sue speranze di costruire una vita felice le ha trasformate in parole in una lettera scritta di suo pugno e inviata al sindaco di Roscigno, Pino Palmieri.

La lettera, a cuore aperto, di Koulibaly Noumouke

“Gentilissimo sindaco, sono Koulibaly Noumouke, sono nel SAI di Roscigno dal 31 gennaio 2023 e sono titolare di prosieguo amministrativo rilasciatomi dal Tribunale dei Minori di Salerno in quanto sono arrivata in Italia da minore non accompagnato. Prima del compimento dei diciotto anni sono stato collocato in una struttura a San Rufo” così si presenta, nella sua lettera, Koulibaly che deve frequentare il quarto anno dell’Istituto Alberghiero e che ha raccontato tutto il suo percorso di integrazione: “Nella struttura di Roscigno ho fatto un bellissimo percorso di vita, ho partecipato al Servizio Civile Universale, ho preso la patente di guida, ho conseguito un attestato di lingua inglese e vorrei trovarmi un lavoro onesto, terminare la scuola e poter vivere a Roscigno” scrive ancora il giovane intenzionato a restare nella comunità che, come ha sottolineato, gli ha dato tantissimo facendolo sentire protetto e in famiglia.

“Mi sento figlio di questa terra”

“Lei mi ha accolto come un figlio e qui tutti mi conoscono, tutti mi chiamano per nome, mi sento parte integrante di questa piccola realtà e le chiedo, con tutto il mio cuore, di aiutarmi a restare qui dove voglio creare una famiglia, dove so che i miei figli verranno accolti con amore e protetti e dove avranno vari zii” questa la richiesta di Koulibaly che, per realizzare il suo sogno di diventare autonomo e creare una famiglia a Roscigno ha fatto un appello a diverse aziende per trovare lavoro.

La felicità del sindaco

“E’ davvero bello vedere che il progetto SAI possa fare una differenza così positiva nella vita delle persone. La comunità di Roscigno offre un esempio di come, con il giusto supporto e la giusta dedizione, si possa costruire un futuro migliore insieme” ha commentato Palmieri diffondendo le parole e l’appello del giovane.