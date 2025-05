Roscigno, inaugura la Bottega della Comunità: in programma visite gratuite

Sabato 10 maggio, alle 10, in Via Vittorio Veneto a Roscigno, sarà ufficialmente inaugurata la Bottega della Comunità, un nuovo presidio di solidarietà e servizi che nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame sociale e promuovere il benessere dei cittadini.

Punto di riferimento multifunzionale

La Bottega sarà un punto di riferimento multifunzionale, pensato per accogliere le esigenze della popolazione locale, con particolare attenzione alle fasce più fragili. Un luogo di incontro, assistenza e sostegno, dove sarà possibile trovare prodotti di prima necessità, servizi di orientamento sociale e iniziative di prevenzione sanitaria.

In programma diverse visite gratuite

In occasione dell’inaugurazione sarà dato ampio spazio anche alla salute. Proseguono infatti le giornate di prevenzione sanitaria, un’iniziativa già avviata nel territorio che offre controlli e consulenze gratuite, avvicinando la medicina preventiva ai cittadini e promuovendo la cultura del benessere. Tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa potranno effettuare, gratuitamente, a partire dalle ore 9: Elettrocardiogramma, esame dell’udito, consulenza di un nutrizionista, screening di base e screening del colon retto (per pazienti di età compresa tra i 50 ed i 74 anni).

Durante l’evento si terrà, inoltre, la consegna ufficiale di una cardiolina – un dispositivo portatile per il monitoraggio cardiaco – all’infermiere che si occuperà della gestione della Bottega. Un gesto simbolico ma anche concreto, che sottolinea la volontà di integrare l’assistenza sanitaria leggera nei servizi offerti dalla struttura.

Un passo in avanti per l’area interna del Cilento

L’apertura della Bottega della Comunità rappresenta un importante passo in avanti per Roscigno e per tutta l’area interna del Cilento, sempre più impegnata nella costruzione di modelli di comunità solidali, resilienti e autonome. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra enti locali, associazioni di volontariato ed operatori sanitari del territorio, che insieme hanno costruito un progetto capace di rispondere alle esigenze reali della cittadinanza.

Tutta la comunità è invitata a partecipare a questo momento di festa, condivisione e speranza. Un piccolo grande traguardo per un futuro più inclusivo e attento ai bisogni di tutti.