Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, a fine mandato non si ricandiderà e non concorrerà neanche per le elezioni regionali.

È stato lui stesso a dirlo durante la trasmissione Palazzo di Città, in onda ogni martedì alle 21:15 su InfoCilento. Palmieri, in aperto contrasto con il suo partito, Forza Italia, ha parlato di un suo progressivo allontanamento dalla scena politica attuale, nella quale fatica a ritrovarsi.