Roscigno: dolore e commozione per i funerali dei coniugi investiti a Monza

Bandiere a mezz’asta, silenzio surreale, negozi chiusi e una folla commossa davanti allo spiazzale della chiesa di San Nicola di Bari. Sono state accolte così le due bare ricoperte di rose di Margherita Lista di 72 anni e del marito Cosimo Crisci di 78 anni.

Il cordoglio

I due coniugi sono ritornati nel loro paese di origine e ad accompagnarli i familiari ancora sconvolti dal dolore. Margherita e Cosimo erano rimasti coinvolti in un drammatico incidente stradale avvenuto a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza.

L’incidente

Nel sinistro perse subito la vita il marito, Cosimo Crisci, di 78 anni. La donna, invece, era stata ricoverata in gravi condizioni e pochi giorni fa la notizia della sua morte ha aggiunto altro dolore nella comunità. Marito e moglie erano stati travolti da una Nissan Micra mentre attraversavano via Tiziano Vecellio uscendo da un negozio in cui si erano recati per fare la spesa.

I messaggi

“Questo giorno non è un giorno normale, resterà scolpito nella storia cristiana della nostra comunità ed è importante darsi una risposta a tutto questo dolore attraverso la fede. Cosimo e Margherita sono tornati insieme nel loro paese d’origine, paese che li ha visti partire con i loro progetti, con le loro speranze, con i loro sogni, oggi questo paese è qui e li vuole accompagnare in questo ultimo viaggio” ha detto Don Andrea Perilli durante la sua omelia.

A dare l’ultimo saluto a Cosimo e Margherita anche il sindaco, Pino Palmieri che si sta attivando per organizzare diverse iniziative finalizzate a promuovere la sicurezza stradale affinché tragedie simili non avvengano mai più.