Roscigno celebra i nonni: il 2 ottobre una festa insieme agli alunni delle scuole

Roscigno è pronta per la Festa dei Nonni, in programma alla scuola secondaria di I grado ed infanzia mercoledì 2 ottobre a partire dalle 9:30.

Gli alunni delle scuole materna e media consegneranno il telesoccorso agli anziani del paese che ne hanno fatto richiesta, nell’ambito di un progetto del Comune con finanziamenti ministeriali.

L’iniziativa

«All’interno di questa progettazione sono previsti incontri con gli anziani – sottolinea il sindaco di Roscigno Pino Palmieri – Inoltre abbiamo permesso ad un gruppo di loro di usufruire in maniera gratuita delle cure termali per una settimana a Fiuggi (FR). In più stiamo fornendo agli anziani assistenza domiciliare attraverso delle OSS. Con il servizio di telesoccorso che andremo a consegnare il 2 ottobre, faremo in modo che gli anziani siano protetti in caso di emergenze collegandosi direttamente ad un familiare o ad una persona che possa recepire un’eventuale richiesta d’aiuto».

Durante la Festa dei Nonni ci saranno anche un laboratorio “Mani in pasta con i nonni” ed una partitella a bocce “Sfidiamo i nonnini”.