Roscigno: approvate, dall’amministrazione Palmieri, 4 importanti delibere. Ecco quali

Anche ad agosto l’amministrazione comunale di Roscigno ha continuato a lavorare nell’interesse della comunità. Sono state, infatti, approvate quattro importanti delibere di giunta. Le prime due riguardano l’approvazione di un progetto esecutivo di “ripristino della stabilità e tenuta delle opere idrauliche, rimozione, demolizione e scavo delle opere danneggiate dalla piena e ripristino della pavimentazione stradale”, in seguito agli eventi meteorologici eccezionali dal 16 al 23 gennaio 2023, per un importo pari a 45mila euro e l’approvazione del progetto esecutivo riguardante una serie di interventi per l’efficientamento energetico degli immobili comunali, che prevede un investimento di 50mila euro.

Le altre due sono relative all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante la riqualificazione e la riconversione di spazi esistenti a mensa scolastica dell’edificio scolastico di via Papa Luciani per l’importo di 245.279,21 euro, da finanziare nell’ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1, ed al progetto, pari a 14.700 euro, di sostenibilità ed educazione ambientale “Sulla Via dei Lucani”, mirato alla pulizia dei luoghi attraversati dall’antica Via Lucana che collegava il vecchio borgo di Roscigno Vecchia con la zona archeologica di Monte Pruno.

Gli obiettivi specifici

Valorizzazione delle risorse storico-ambientali-archeologiche, la creazione di una nuova microeconomia, la promozione dei prodotti tipici locali, la disponibilità di nuove occupazioni, la tutela del territorio, favorire la socializzazione e l’integrazione tra cittadini appartenenti a comuni del territorio, sensibilizzare ed educare ad uno stile di vita eco-sostenibile.

L’amministrazione comunale di Roscigno, guidata dal sindaco Pino Palmieri, prosegue, dunque, nel suo lavoro in favore dei cittadini e per lo sviluppo del territorio.