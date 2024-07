Roscigno: amministratori in visita al borgo di Craco grazie alla disponibilità di un cittadino

Un cittadino di Roscigno, si è offerto di accompagnare gli amministratori in visita al borgo di Craco per trarne spunti importanti. Gli amministratori accettano: Roberto Vito Gerardo, cittadino attivo e attento al territorio, ha invitato gli amministratori comunali di Roscigno a visitare il borgo di Craco, in provincia di Matera, per portare, anche a Roscigno Vecchia, le iniziative che hanno consentito di creare, a Craco, nuovi posti di lavoro nel settore del turismo.

Gerardo si è offerto di mettere a disposizione la propria autovettura per accompagnare gli amministratori e i consiglieri interessati a trarre spunti, opportunità e conoscenze dalla visita. Positiva la risposta dell’ente guidato dal sindaco, Pino Palmieri: “Il sapere e la conoscenza non hanno recinti, soprattutto se si è amministratori di comunità e ogni idea è meritevole di quotazione al fine di creare opportunità, prospettive per il borgo e per lo sviluppo socio economico della nostra comunità, quindi esprimo massima disponibilità e accetto l’invito e chissà che in futuro non si possa anche avviare anche un gemellaggio con Craco” ha fatto sapere, in una risposta ufficiale, il consigliere di Roscigno, Bruno Ruotolo a cui il primo cittadino, ha inoltrato, visto l’interesse dimostrato sulla tematica, la richiesta di Gerardo.

“Sarebbe opportuno coinvolgere anche la Proloco e le associazioni locali” si legge ancora nella risposta di Ruotolo che ha dimostrato massimo interesse e disponibilità ad avviare un percorso virtuoso per Roscigno Vecchia prendendo a modello Craco, borgo che ha raggiunto traguardi importanti.