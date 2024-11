Rosa Volpe è il nuovo Procuratore Generale di Salerno: in passato si occupò dei casi Vassallo e Claps

Rosa Volpe è stata nominata nuovo Procuratore Generale presso il Tribunale di Salerno, secondo la decisione approvata dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura con tre astensioni. Per la Volpe si tratta di un ritorno in Città.

La carriera

La Dott.ssa Rosa Volpe arriva dalla Procura di Napoli, dove ha ricoperto l’incarico di procuratore aggiunto e ha svolto il ruolo di coordinamento all’interno della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). A Salerno è conosciuta anche per un’azione significativa risalente agli anni precedenti, quando si occupò dell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore. La revoca delle indagini da parte della Procura di Vallo della Lucania, con il conseguente trasferimento alla sua giurisdizione, suscitò grande interesse e discussioni nell’opinione pubblica.

Nel suo percorso professionale, Volpe ha inoltre gestito il noto caso di cronaca nazionale riguardante la morte di Elisa Claps, che per anni ha occupato le pagine dei giornali e suscitato profondo sgomento. Non è l’unica novità in ambito giudiziario per Salerno: il plenum del CSM ha nominato anche Donatella Mancini come nuova presidente di sezione del settore penale del Tribunale.