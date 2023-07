Romantic Impressions: continuano i Concerti del Lunedì a Pisciotta

A Pisciotta quarto ed ultimo appuntamento della rassegna “I concerti del Lunedì”, un’organizzazione in collaborazione con l’Associazione “Artisti Cilentani Associati”. Questo evento, patrocinato dalla Regione Campania e dal Ministero della Cultura, è finanziato dall’Unione Europea NextGeneration.EU. Inoltre, proseguirà con il Festival Multidisciplinare Mosaici, un’esperienza culturale che si svolgerà su dieci location del Cilento da agosto a ottobre 2023.

Hyunah Park e Yuki Sunamura: Un magico dialogo tra violoncello e pianoforte

Lunedì 31 luglio alle ore 21:30, la suggestiva Piazzetta Pagano di Pisciotta si prepara ad accogliere un evento musicale di rara bellezza. Preceduta da un’anteprima il giorno prima presso la Fondazione Alario ad Ascea Marina, la serata vedrà protagonisti Hyunah Park al violoncello e Yuki Sunamura al pianoforte. Questi talentuosi artisti saranno gli ospiti della Società Italiana della Musica da Camera, presieduta dal pianista Marco Schiavo.

Ludwig van Beethoven: L’innovatore della musica per violoncello e pianoforte

Il concerto inizierà con un’ode al grande Ludwig van Beethoven, che con le sue Sonate op. 5 del 1796 ha dato origine alla particolare combinazione di violoncello e pianoforte. La rara unione di questi due strumenti fu introdotta per la prima volta proprio da Beethoven, ispirato dal suo incontro con il virtuoso del violoncello Jean-Pierre Duport durante un soggiorno a Berlino. Le Sette Variazioni su “Bei Männern, welche Liebe fühlen” del 1801, tratte dal “Die Zauberflöte” di Mozart, apriranno il concerto, dimostrando la straordinaria capacità di Beethoven di creare un dialogo vivo e appassionato tra i due strumenti.

La Sonata in La Maggiore op. 69: Un’intreccio sonoro di rara bellezza

Una delle opere più affascinanti di Beethoven, la Sonata in La Maggiore op. 69 del 1808, sarà uno dei momenti salienti della serata. In questa composizione, il dialogo tra violoncello e pianoforte si fonde armoniosamente con la forma-sonata e l’articolazione in più movimenti, creando un’esperienza musicale complessa e coinvolgente.

Le variazioni di temi e l’intreccio strumentale porteranno il pubblico in un viaggio emozionante attraverso diverse atmosfere sonore.

Franz Liszt e Camille Saint-Saëns: Un’esplosione di virtuosismo

Dopo l’immersione nell’universo di Beethoven, il concerto presenterà tre studi da concerto di Franz Liszt, con particolare enfasi sull’esecuzione del brano “Un sospiro”. Questo pezzo, con la sua deliziosa melodia pentatonica, esige una padronanza straordinaria degli arpeggi e un’esecuzione virtuosistica, seguendo i principi de “L’arte del canto applicata al pianoforte” di Thalberg.

Il violoncello si esprimerà con maestria nell’Allegro appassionato di Camille Saint-Saëns, un brano brillante e coinvolgente, pensato forse come bis per incantare il pubblico.

Petr Ilic Cajkovskij: Capricci e Fantasia

La serata culminerà con la trascrizione per pianoforte del “Pezzo capriccioso in si minore”, op. 62 di Petr Ilic Cajkovskij, originariamente scritto per violoncello e orchestra. Questo brano, nonostante la sua tonalità simile alla celebre “Sinfonia patetica”, presenta un andamento formale libero e capriccioso, alternando due sezioni di diverso carattere.

Un’esperienza unica da non perdere

L’appuntamento è per lunedì 31 luglio nella Piazzetta Pagano di Pisciotta, con un’anteprima domenica 30 luglio presso la Fondazione Alario ad Ascea Marina. Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalla magia della musica in uno scenario affascinante e suggestivo.