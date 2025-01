Roma – Feldi Eboli da batticuore: finale da urlo nello Sky-match

Quattordicesima giornata di Serie A di futsal maschile che si conclude con la sfida in diretta su Sky. La Feldi Eboli arriva a Roma da capolista per sfidare i giallorossi in piena zona play-off.

Gara dalle mille emozioni

Una gara combattuta vede i padroni di casa passare avanti dopo meno di 2′ con Fortino prima del pareggio di Etzi al 4′ al sorpasso firmato da Venancio al 11′ e dal 3-1 ebolitano ad opera ancora di Etzi al 16′. Nel finale di prima frazione, con la Feldi in pieno controllo, Fortino sigla il 3-2 su tiro libero, dopo il sesto fallo raggiunto dagli ospiti, mentre Isgrò prende un rosso a pochi secondi dal gong di fine primo tempo. Ad inizio ripresa, con il momentaneo uomo in più, Venancio sigla il 4-2 ma Etzi a metà frazione anticipa Montefalcone spedendo nella propria porta il pallone che vale il 4-3. A prendersi la scena, poi, è Ugherani che segna due volte per la Feldi, al 30′ ed al 35′, portando i ragazzi di mister Antonelli sul momentaneo 6-3 che sembra aver chiuso la gara nonostante l’uomo di movimento schierato vanamente dalla Roma. Il portiere di movimento premia però i locali ad un minuto e mezzo dal termine con Fortino che sigla il 4-6 mentre poco più di 30 secondi dopo è Biscossi a preparare la tavola per un finale di fuoco. A 20′ dal gong finale, infatti, Marcelinho pareggia i conti con Fortino a sbagliare un rigore a 13 secondi, per fallo dell’estremo difensore Montefalcone. Termina cosi 6-6 una gara spettacolare che vede la Feldi tenere la testa della classifica a quota 31 punti, uno in più del Meta Catania e due su Napoli Futsal ed Ecocity Genzano.

Cade lo Sporting Sala Consilina

Sconfitta, invece, al sabato per lo Sporting Sala Consilina che cede per 5-1 sul parquet della Fortitudo Pomezia. I laziali segnano con Matheus nel primo tempo mentre Arillo pareggia in avvio di ripresa. Bueno, subito dopo, riporta avanti Pomezia che poi prende il largo con Dudu, Moltierno ed Angelo che consegnano l’intera posta in palio al Pomezia. Nonostante il passo falso il quintetto di coach Cipolla resta in zona play-off con 18 punti, alla pari degli irpini della Sandro Abate e della Came Treviso.