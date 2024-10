Rogo di Persano, ci sarebbero tracce di diossina nel latte di un allevamento del territorio

Tracce di diossina nel latte è quanto avrebbero riscontrato, in seguito ad alcuni rilievi effettuati dopo i controlli conseguiti al rogo delle seimila tonnellate di ecoballe stazionate nel sito militare di Persano, i veterinari dell’Asl Salerno.

Le analisi dell’Asl

Si attendono gli esiti di ulteriori analisi, a quanto pare il latte non sarebbe stato venduto, ma l’allarme resta. Lavori in corso da parte dei sanitari per verificare ogni aspetto della situazione.

Dopo l’incendio scattarono diversi controlli da parte del servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria di Salerno, visto anche l’alto numero di allevamenti presenti nel territorio e ora si attende anche di conoscere quanto emergerà dai controlli effettuati presso altri allevamenti della zona.

A distanza di due mesi dal devastante incendio restano, dunque, paure e timori per la qualità dei prodotti alimentari provenienti dal territorio.

Agi allevatori di Serre, Eboli e Altavilla Silentina, dopo l’incendio, era stato sconsigliato di far mangiare gli animali nei terreni a ridosso del sito militare. A tranquillizzare tutti, dopo alcuni giorni dal rogo, arrivarono i dati dell’Arpac, ma ora, alla luce degli esiti dei controlli veterinari, ritorna la paura.