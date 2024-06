Roccagloriosa, successo per la giornata di prevenzione di MediCilento

Oltre 150 sono state le visite mediche che l’associazione no profit Medicilento, diretta da Francesco Saturno composta da diversi medici tutti cilentani, ha realizzato nella mattinata di ieri a Roccagloriosa.

Una nuova giornata della prevenzione messa in campo dall’associazione Medicilento in collaborazione con la Croce Gialla di Camerota, l’associazione onlus Carmine Speranza, il parroco Don Emanuele Cammarano per la disponibilità del seminario utilizzato per effettuare le visite mediche, e con il patrocinio del Comune di Roccagloriosa e dell’Asl Salerno.