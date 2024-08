Roccagloriosa: auto a fuoco. Salvo il conducente

Un’automobile improvvisamente prende fuoco, intervengono i Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Paura ieri notte a Roccagloriosa per un giovane a bordo di una Suzuki fuori strada che all’improvviso, mentre era in marcia, è stata avvolta dalle fiamme.

Probabilmente a causare il rogo è stato un cortocircuito partito dal vano motore, da dove si sono propagare le prime fiamme che in poco tempo hanno avvolto l’automobile. Avvisata la sala operativa, necessario è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che con non poche difficoltà hanno raggiunto l’automobile.

I fatti

La Suzuki si trovava in una zona adiacente al distributore di benzina, presente sulla variante cilentana, di non facile raggiungimento trattandosi di una strada sterrata e poco percorribile.

Fortunatamente i caschi rossi sono riusciti a raggiungere il luogo indicato e a spegnere poi in breve tempo il rigo. Nessuna ferita è stata riportata dal ragazzo a bordo dell’automobile, solo tanta paura.