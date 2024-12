Roccadaspide, vento sradica palo Telecom: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

Il vento forte degli ultimi minuti ha fatto cadere un palo Telecom in località Acquaviva di Roccadaspide.

Ecco cosa è accaduto

Il palo è finito sull’asfalto ostruendo parte della carreggiata. Immediata la segnalazione alla Polizia Municipale coordinata dal luogotenente Giuseppe Miano.

Gli interventi

Sul posto sono giunti gli agenti in servizio Gianvito Brenca e Antonio Di Filippo che hanno atteso i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli per le operazioni. Tempestivi gli interventi per liberare la carreggiata, gestire il traffico e rimettere in sicurezza i fili e tutta l’area.