Roccadaspide: torna l’incubo dei ladri, due i tentativi di furto

Torna l’incubo dei furti a Roccadaspide. L’allarme è partito ieri sera dalla frazione di Carretiello dove, in pochi minuti, i ladri sono riusciti ad introdursi in due abitazioni.

La ricostruzione

I malviventi hanno approfittato dell’assenza momentanea dei proprietari per introdursi nelle abitazioni e mettere tutto a soqquadro. Fortunatamente i colpi non sono andati a buon segno, con ogni probabilità i ladri hanno intuito che i proprietari stessero tornando e hanno abbandonato le case dandosi alla fuga. In tutte e due i casi, i proprietari, rientrati a casa, hanno visto un gran disordine, ma al momento sembra che, da entrambe le abitazioni, non manchi nulla, anche se i proprietari stanno effettuando i controlli in ogni stanza, vagliando ogni cassetto e i garage. Si tratta di due case della stessa zona.

Gli interventi

I due casi sono stati regolarmente denunciati e sul posto, ieri sera, sono giunti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, al Comando di Giuseppe Colella, in servizio presso la locale stazione sotto la guida del maresciallo Domenico Castiello.

Allarme tra i residenti

I casi hanno riacceso l’incubo dei furti specie nelle aree rurali, non solo di Roccadaspide, ma dell’intero territorio cilentano in cui, negli ultimi mesi, i casi si sono susseguiti: basti pensare che solo durante la scorsa primavera, sempre tra località Doglie e località Carretiello i ladri riuscirono a svaligiare, nello stesso giorno, i garage di ben due abitazioni portando via anche un’automobile poi ritrovata incendiata qualche mese dopo, in un’altra città.

Ancora in località Doglie, nei mesi scorsi, i malviventi riuscirono a portare via da diverse abitazioni e da un agriturismo, in una sola notte, macchinari per la preparazione dei cibi, scorte di cibo e un’automobile. Qualche mese fa, invece, i malviventi riuscirono ad entrare all’interno di un frantoio di località Carretiello e in un’abitazione vicina, causando notevoli danni economici ai proprietari.

Indagini in corso

Le indagini su quanto accaduto ieri proseguono anche nel tentativo di risalire all’identità dei due malviventi.