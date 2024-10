Roccadaspide: successo per la festa di Halloween organizzata dal comitato di Capaccio Paestum della Croce Rossa Italiana

Grande successo per la festa di Halloween organizzata dal Comitato di Capaccio Paestum della Croce Rossa italiana. L’evento nato per promuovere l’aggregazione e l’inclusione e aperto a tutti, ad accesso gratuito, si è tenuto presso il Palazzetto dello Sport “Mario De Marco” sito in località Fonte di Roccadaspide messo a disposizione dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Gabriele Iuliano.

Ai microfoni di InfoCilento il neopresidente del Comitato di Capaccio Paestum della Croce Rossa, Marco Palimento, Francesca De Vita e Annachiara Mancusi rispettivamente delegata e responsabile dell’area giovani del comitato.