Roccadaspide, SS166 degli Alburni, Anas: “cantieri aperti entro aprile”

A Roccadaspide, durante la scorsa primavera, si tenne un importante incontro per fare il punto della situazione sulla necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale e il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale del Ponte di Fonte, ossia il ponte che si trova, di preciso, al KM 10 + 313 della Strada Statale 166 degli Alburni.

A prendere parte all’incontro, avvenuto alla presenza dell’Ing. Michele Montecuollo, responsabile dell’Ufficio di Ispezione Regionale delle Opere d’Arte, il Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, il Vicesindaco Girolamo Auricchio, il Presidente del Consiglio Comunale, l’ing. Vito Brenca e il consigliere comunale delegato alla sicurezza, Franco D’Angelo oltre ai tecnici comunali e ai tecnici dell’Anas.

Il punto con i tecnici Anas

Dopo alcuni mesi dall’incontro arrivò una concreta risposta dall’Anas: gli interventi sul ponte, percorribile attualmente solo a senso unico nato con segnalazione semaforica, erano stati finanziati per un importo di circa 2.600.000,00 euro.

Entro aprile, cantieri aperti

Oggi si attende l’inizio dei lavori e a sollecitarli anche il Codacons che aveva denunciato i ritardi nell’apertura dei cantieri e aveva chiesto delucidazioni all’Anas anche attraverso una richiesta di accesso agli atti. Dall’Anas avevano fatto sapere che gli interventi sarebbero iniziati entro aprile 2026.