Roccadaspide sotto shock, sale a due il bilancio delle vittime dell’incidente di Fonte

Sono Luca Minella (nella foto) e Samuel Auricchio i giovani di 25enne 24 anni che hanno perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto a Fonte di Roccadaspide.

L’incidente

Si trovava a pochi metri dalla sua casa, Luca, e stava per immettersi sulla strada principale di Fonte, la SS 166 degli Alburni che collega Roccadaspide a Capaccio Paestum, quando è avvenuto l’impatto che gli è stato fatale.

Nello scontro altre auto sono state coinvolte ed è rimasto ferito un altro giovane, E.B., di 28 anni, residente a Cava de’ Tirreni, ricoverato presso l’ospedale di Eboli e, per fortuna non in pericolo di vita.

Luca è deceduto sul colpo, mentre Samuel, trasportato presso l’ospedale di Battipaglia è venuto a mancare nella notte.

A causa dello scontro, violentissimo, Luca sarebbe sbalzato fuori dal veicolo finendo diversi metri più avanti.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’Ufficio Postale della frazione.

Sul posto sono giunte tre ambulanze, della Valcalore e della Croce Rossa di Capaccio Paestum, e i Vigili del Fuoco.

Il lutto

Tante le persone arrivate sul luogo dell’incidente tra cui i familiari dei giovane, straziante la scena.

La notizia ha sconvolto la comunità di Roccadaspide in cui Luca e Samuel erano tanto amato da tutti.

Un destino crudele ha strappato alla vita due giovani sempre sorridenti, dal carattere dolce e buono, grande lavoratori, Luca si impegnava nell’attività di cameriere, mentre Samuel faceva il benzinaio, erano pieni di sogni e con una vita davanti.

Nella città della Valle del Calore, ora in lacrime e chiusa nel dolore, tutti li conoscevano e volevano loro bene.