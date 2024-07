Roccadaspide, rifiuti interrati: proseguono gli scavi. Si attendono i risultati delle analisi dei campioni prelevati

Proseguono gli scavi nella vasta area rurale di proprietà privata in cui sono stati interrati illecitamente tonnellate di rifiuti. Il Comune, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, si costituisce parte civile. Fiato sospeso per i risultati delle analisi dei campioni prelevati e tra i cittadini resta il terrore che tra i rifiuti interrati possano esserci rifiuti tossici. L’area, vastissima, è stata sequestrata e il proprietario denunciato.

Il proprietario del terreno, G.I., era già noto alle forze dell’ordine in quanto, in passato, fu accusato di aver dato alle fiamme il camion dei panini di un esercente rivale. In quella circostanza fu difeso dall’avvocato Mario Valiante, deceduto due giorni fa, insieme alla consorte Wilma Fezza, in seguito al tragico incidente avvenuto ad Eboli.

In tanti avevano pensato che i due coniugi si stessero recando proprio dal loro ex assistito al momento del drammatico incidente, ma la notizia non ha trovato conferma. I rifiuti sarebbero stati interrati circa sei mesi fa