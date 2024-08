Roccadaspide, rifiuti interrati: oggi il summit in Procura con il sindaco Gabriele Iuliano

Si è tenuto oggi, presso la Procura di Salerno, l’incontro tra il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano con tutte le autorità competenti, sul caso dei rifiuti tombati presso un terreno privato, sito sul territorio comunale.

Ecco cosa è emerso

Dal summit in Procura è emerso che presto sarà affidato ai tecnici della Procura, ai tecnici della Provincia di Salerno e ai tecnici del Comune di Roccadaspide l’incarico di elaborare il progetto per la messa in sicurezza del sito. La Provincia di Salerno ha dato la sua disponibilità a farsi carico dei costi del progetto.

Una volta terminata la fase di progettazioni, gli organi competenti, determineranno i costi per l’esecuzione e la realizzazione dello stesso. Il 2 settembre, sempre presso la Procura di Salerno, si terrà un ulteriore incontro per fare il punto della situazione.

L’area in cui sono stati interrati i rifiuti è molto vasta e le operazioni di scavo per la caratterizzazione dei rifiuti sono state eseguite con mezzi del XXI Rgt. Genio Guastatori dell’Esercito Italiano di Caserta e sotto la guida e il controllo dei Carabinieri del NOE di Napoli. L’ARPA si sta occupando del campionamento e delle analisi dei rifiuti.