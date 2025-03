Roccadaspide, prognosi riservata per Entony Barone, il 28enne coinvolto nell’incidente di venerdì sera

Mentre il paese piange Luca Minella e Samuel Auricchio, di 25 e 24 anni morti nel tragico incidente avvenuto nella frazione di Fonte venerdì sera, la comunità ha il fiato sospeso per Entony Barone, il 28enne di Cava de’ Tirreni che viaggiava nell’Audi bianca accanto a Samuel.

Le condizioni del ferito

Nelle ultime ore le voci sulle sue condizioni di salute si sono susseguite, qualcuno diceva che Entony avrebbe perso l’utilizzo delle gambe. Ma nessuna di queste voci è stata confermata.

Da quanto trapelato dall’Ospedale di Eboli, in cui Entony è attualmente ricoverato in Rianimazione, il giovane dovrà subire diverse operazioni tra cui un intervento ai piedi, ha fratture costali multiple e lesioni al torace e ai polmoni, per fortuna respira autonomamente, ma la prognosi resta riservata.

La salma di Samuel, deceduto presso l’ospedale di Battipaglia dopo cinque ore di lotta per la vita, a causa delle lesioni agli organi interne e delle emorragie conseguenti all’impatto riportate, è arrivata ieri nella sua casa sita in via Rovitelle a Fonte. Oggi, alle ore 15:00, presso la Chiesa di San Giuseppe di Fonte gli sarà dato l’ultimo saluto.

L’incidente

I due giovani amici percorrevano la Strada Statale 166 degli Alburni quando si sono scontrati con l’Alfa Romeo di Luca che, uscendo dalla traversa di via Pedaline, tentava di immettersi sulla strada principale.

Luca è morto sul colpo. Anche la sua salma è arrivata nel pomeriggio di ieri a Fonte, presso la sua abitazione, l’ultimo saluto a Luca sarà dato domani, alle ore 10:00, nella stessa chiesa in cui oggi la comunità darà l’addio a Samuel.

Le salme sono state rilasciate subito dopo gli esami esterni da cui non è emersa alcuna positività all’alcool, in pratica nessuno dei giovani coinvolti aveva bevuto.

Samuel lascia la mamma Lucia Cembalo, il papà Michele, il fratello Mario, la sorella Giulia, i nonni e lo zio. Luca ha lasciato il papà Francesco, la mamma Maria, il fratello Raffaele, la sorella Carmen, la cognata Patrizia, la fidanzata lenia, il nipotino Francesco, i nonni Gaetano Scorziello e Filomena D’ Angelo.

Il lutto

Entrambi, due ragazzi d’oro, lavoratori e sempre sorridenti, lasciano una comunità straziata dal dolore.

A Roccadaspide oggi e domani, in concomitanza dei funerali, è stato proclamato il lutto cittadino.

Sul luogo dell’incidente, proprio all’altezza dell’Ufficio Postale di Fonte, nelle ultime ore tante persone stanno portando fiori e sono state lasciati due lumini accesi in segno di ricordo e preghiera per Luca e Samuel.