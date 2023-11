Roccadaspide: per la prima volta si effettuano gli interventi alla tiroide con tecniche all’avanguardia

Una grande novità per il nosocomio della Valle del Calore che serve un bacino di utenti di oltre 52.000 persone residenti in comuni anche molto dislocati tra loro.

Gli interventi alla tiroide

Gli interventi alla tiroide effettuati con tecniche all’avanguardia e non invasive sono stati effettuati, e verranno effettuati in futuro, grazie alla disponibilità del dottore Gerardo D’Amato, esperto in Chirurgia Generale e in Endocrinochirurgia in servizio anche presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

Il dottor D’Amato

Il dottor D’Amato ha spiegato le tecniche adoperate per la buona riuscita degli interventi ringraziando anche tutta l’equipe dell’ospedale di Roccadaspide e il direttore del reparto di Chirurgia degli ospedali di Roccadaspide e Battipaglia, dottor Francesco La Rocca e la dottoressa Anna Lettieri, responsabile di Anestesia e Rianimazione del nosocomio.

“Sono davvero entusiasta di tali prestazioni di eccellenza erogate nel nostro ospedale, non posso non ringraziare i medici D’Amato e Lettieri e il primario La Rocca per la loro disponibilità e professionalità a servizio degli abitanti delle aree interne. Sono grato anche al direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto che puntualmente risponde alle richieste avanzate dai cittadini di questi territori” ha affermato Girolamo Auricchio, vicesindaco di Roccadaspide e presidente delle Aree Interne del Cilento, da sempre in prima linea per la difesa e la tutela del diritto alla salute dei cittadini dell’entroterra.

Auricchio ha sottolineato anche l’impegno a difendere l’ospedale di Roccadaspide profuso dall’assessore alla Sanità, l’oncologa Daniela Comunale e da tutta l’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Gabriele Iuliano.