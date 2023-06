L’ospedale di Roccadaspide diventa Ospedale di Comunità. Pino Palmieri: “De Luca notifica lo sfratto definitivo”

L’Ospedale di Comunità diventerà la futura destinazione dell’Ospedale di Roccadaspide, secondo quanto riferito dal governatore De Luca durante l’incontro pubblico tenutosi questa mattina a Sacco. Questa decisione è stata presa al fine di garantire una struttura sanitaria di ricovero all’interno della rete di assistenza territoriale, svolgendo così una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero.

L’annuncio è stato accolto con sorpresa e preoccupazione da parte di numerosi amministratori locali del territorio alburnino e della Valle del Calore presenti all’incontro. Il governatore De Luca ha sottolineato che chi continua a sostenere altre prospettive è solo un venditore di fumo, e ha aggiunto che con questa decisione si sta smantellando l’ultimo baluardo della sanità nella zona.

La notifica di sfratto definitivo ha sollevato molte polemiche e interrogativi. L’Ospedale di Roccadaspide, da tempo punto di riferimento per la popolazione, è stato oggetto di discussioni e dibattiti sul suo futuro. La decisione di trasformarlo in un Ospedale di Comunità rappresenta un cambiamento radicale che ha suscitato dubbi sulla capacità di questa nuova struttura di soddisfare le esigenze sanitarie della popolazione.

Le perplessità

Gli amministratori locali, insieme a numerosi cittadini, si chiedono se l’Ospedale di Comunità sarà in grado di fornire gli stessi livelli di assistenza e cure mediche garantiti in passato dall’Ospedale di Roccadaspide.

Sorge anche il timore che questa decisione possa portare a una riduzione dei servizi sanitari disponibili nella zona, con conseguente necessità di spostarsi verso altre strutture per ricevere cure più specialistiche.

Il governatore De Luca ha affermato che la trasformazione dell’Ospedale di Roccadaspide in un Ospedale di Comunità rappresenta una scelta necessaria per ottimizzare le risorse e adeguare l’assistenza sanitaria alle esigenze attuali. Ha sottolineato che la nuova struttura sarà in grado di garantire cure adeguate e servizi di qualità, riducendo al contempo i costi e ottimizzando le risorse umane e materiali.

Sinergia tra amministratori e cittadini

In attesa di ulteriori sviluppi, l’annuncio del governatore De Luca ha creato un clima di incertezza e preoccupazione nella comunità di Roccadaspide e nelle zone circostanti, che ora si interroga sul futuro della propria assistenza sanitaria.

Sarà fondamentale seguire da vicino l’evolversi della situazione e mantenere un dialogo aperto tra le istituzioni e la popolazione per garantire che le decisioni prese rispondano alle esigenze reali e alle aspettative della comunità.