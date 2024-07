Roccadaspide, pauroso incidente sulla “strada della Rupe”: migliorano le condizioni dell’automobilista ferito

Roccadaspide, spaventoso incidente a pochi metri dal centro urbano nel tardo pomeriggio di sabato. Il sinistro è avvenuto in via Roma poco dopo le 19:00, nessuna grave conseguenza, per fortuna, per M.D., 44enne del posto alla guida del veicolo, un’Alfa Romeo blu. Sul posto, subito dopo l’incidente, è giunta l’ambulanza della ValCalore che ha trasportato, in codice rosso, l’uomo presso il vicino ospedale della cittadina.

Sono stati momenti di paura e fiato sospeso per le condizioni di salute del 44enne e, nella tarda serata di sabato, è arrivata la rassicurazione del personale sanitario: l’uomo non è in pericolo di vita, tuttavia, saranno necessari alcuni piccoli interventi al volto a causa dei traumi riportati. M.D. stava percorrendo la SS 166 degli Alburni in direzione Roccadaspide quando, in una zona nota come “la Rupe”, ha perso il controllo del veicolo che ha impattato contro un’Audi A3 in sosta ai lati della carreggiata dinanzi ad una delle abitazioni della zona, distrutta dall’impatto. L’Audi è finita anche contro una cassetta di fili Telecom che ora dovrà essere ripristinata e messa in sicurezza. Indagini in corso riguardo alle motivazioni che hanno fatto perdere il controllo dell’auto al conducente.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai Carabinieri della compagnia di Agropoli agli ordini di Giuseppe Colella, dagli agenti della Polizia Municipale di Roccadaspide in servizio, ossia Mariangelo Iuliano ed Elvira D’Angelo e dagli agenti della Guardia di Finanza che si trovavano in servizio sul territorio.