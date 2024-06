Roccadaspide, parla Gaetano Oristanio: talento del Cagliari

Gaetano Oristanio, classe 2002, tesserato nel settore giovanile dell’Inter, ha appena concluso il campionato di Serie A con il Cagliari.

Oristanio è giovanissimo e vanta già una lunghissima carriera calcistica: ha giocato nella primavera dell’Inter, è stato convocato nella nazionale under 16 e nell’europeo under 17 e così via, man mano, in base all’età, ha rappresentato l’Italia in diversi settori giovanili, ha giocato con il Volendam nella serie A olandese ed è nella nazionale Under 21 italiana.

I microfoni di InfoCilento lo hanno raggiunto a Roccadaspide, la sua città di origine, dove l’amministrazione comunale, gli ha consegnato, per i suoi meriti, le chiavi della città.