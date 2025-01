Roccadaspide, Ospedale di Comunità: si lavora ad un protocollo d’intesa con l’ospedale

Nelle scorse settimane ha fatto tanto discutere il caso di un paziente, ricoverato presso l’Ospedale di Comunità di Roccadaspide, ubicato all’interno dell’Ospedale Civile, che è stato soccorso, per un’emergenza, tramite 118.

Parla il Direttore del Distretto Sanitario 69

In tanti si sono chiesti perché il paziente non è stato trasportato direttamente presso il vicinissimo Pronto Soccorso del nosocomio della Valle del Calore. In realtà, per il paziente, è stata seguita una procedura corretta e regolare prevista dal Decreto 77.

A spiegarlo nei dettagli e a fare il punto della situazione su quanto accaduto, il Direttore del Distretto Sanitario 69 Capaccio/Roccadaspide, Dottor Claudio Mondelli che ha annunciato che si sta lavorando ad un protocollo d’intesa con l’Ospedale.