Roccadaspide, nei beni confiscati di località Suveri nascerà una fattoria sociale

Il Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una fattoria sociale presso gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e siti in località Suveri.

L’importo per la realizzazione del progetto ammonta a circa 900.000 euro e il comune si attiverà per trovare adeguati canali di finanziamento utili a riqualificare sia la struttura che l’area adiacente, molto vasta e in una zona rurale strategica.

Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto il sito insieme al vicesindaco di Roccadaspide, Girolamo Auricchio, ai nostri microfoni.