Roccadaspide. Lunedi, 25 settembre, inaugurazione della nuova sede del nido “Il Calore delle Coccole”

Cambio di sede per l’Asilo Nido di Roccadaspide che aprirà lunedì, 25 settembre, alle ore 9:00 quando si terrà il taglio del nastro per la cerimonia inaugurale. La nuova sede del nido “Il Calore delle Coccole”, servizio previsto dal Piano Sociale di zona dell’Ambito S7 ed affidato alla Coop Noi di Montecorvino Pugliano, è ubicata nel centro di Roccadaspide, presso Piazzale della Civiltà, ed è dotata di ogni comfort per accogliere al meglio i piccoli iscritti.

Un nuovo servizio per la comunità

“Abbiamo dedicato la massima attenzione ai servizi per l’infanzia e a tutte le attività che riguardano e coinvolgono i nostri bambini, soprattutto in quello che riteniamo essere il settore vitale dell’educazione, della formazione e della crescita e cioè la scuola.

La nuova sede del Nido di Roccadaspide è molto più funzionale e attrezzata nel rispetto di tutti gli standard e di tutte le normative vigenti per garantire la massima sicurezza ai bambini e agli operatori. È dotata, inoltre, di un parco giochi e di spazi educativi diversi e dalle dimensioni ottimali per accogliere tutti” ha annunciato il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, esprimendo la soddisfazione dell’intera amministrazione comunale e invitando tutti alla cerimonia inaugurale.