Roccadaspide, lite nel centro cittadino. Giovane colpito alla testa con un cric

Violenta lite ieri sera a Roccadaspide nel centro cittadino. Due giovani avrebbero iniziato a discutere per futili motivi e a strattonarsi mentre si trovavano all’incrocio tra via Gaetano Giuliani e Parco della Concordia, distanti dall’area della Festa della Castagna attualmente in corso e quindi non tra la folla.

La ricostruzione

All’improvviso uno dei due, infastidito dall’atteggiamento giudicato aggressivo dell’altro, avrebbe preso il cric dall’auto e con questo lo avrebbe colpito alla testa.

Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 allertata dai passanti accorsi alla luce dei toni accesi dei due.

Intervenuti anche i carabinieri della locale stazione.

Il ferito è stato trasportato presso il nosocomio della cittadina per essere affidato alle cure dei sanitari. Per fortuna, le sue condizioni non sono gravi.