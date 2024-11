Roccadaspide, incidente in località Scanno

Paura questa sera a Roccadaspide: pochi minuti fa in località Scanno, sulla SS 166 degli Alburni, a pochissima distanza dal centro cittadino, un’automobile ne ha tamponata un’altra.

L’incidente

Il sinistro si è verificato all’altezza delle cave di Roccadaspide. Stando alla prima ricostruzione sembrerebbe che la signora, residente in un comune vicino, alla guida dell’utilitaria tamponata si era accostata per rallentarsi e fermarsi notando di avere una ruota del veicolo bucata. L’altro conducente, non vedendo la vettura, visto che nella zona c’è scarsissima visibilità di sera, ci si è scontrato. Alla guida di quest’ultimo veicolo un uomo residente a Roccadaspide.

Sul posto, a veicolare il traffico e liberare la carreggiata tempestivamente vista anche la pericolosità del punto in cui il sinistro si è verificato, in prossimità di alcune curve, è giunta la Polizia Municipale di Roccadaspide che stava effettuando dei controlli ordinari nella zona.

Ad eseguire i rilievi del caso l’assistente capo, Elvira D’Angelo e l’agente Antonio De Filippo. Per fortuna nessuno dei due conducenti ha riportato ferite.